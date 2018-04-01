Ситуация в пунктах пропуска утром 1 апреля. Новости

Сегодня утром, 1 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 марта через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, последовало 35,7 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 7660 человек и 1020 транспортных средств;

«Марьинка» – 8615 человек и 1575 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6580 человек и 1325 транспортных средств;

«Гнутово» – 3390 человек и 920 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9495 человек.

Сегодня утром, 1 апреля, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 15/60;

«Марьинка» – 10/70;

«Новотроицкое» – 10/20;

«Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Ангелина: :8:54. Путешествие, начатое сутки назад, наконец-то завершилось!Старику с больным сердцем, с тяжелейшей аритмией пришлось на нервах провести ночь в машине! А а семь утра мафия уже вовсю обнималась, целовалась, отдавали пачками паспорта и вперед! Один даже шутил, даже если кончится война, я каждый день буду приезжать сюда и целовать эту землю, в жизни столько бабла не видел....!»;

Артур: «9:01. Очередь на Каргиле на мосту в сторону Курахово огромная. И увеличивается!!! Походу перевозчики сегодня ликуют. Одни бусы с Украины прут».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.