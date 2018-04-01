Ситуация в пунктах пропуска днем 1 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «11:03. На Майорске из Бахмута пешеходная очередь маленькая».

Алексей: «13:12. Из Артемовска сразу на проверку, 10 минут максимум! ДНР...... Час! Теперь еще на таможне водителей регистрируют. Следующий шаг, вероятно, заполнение деклараций.... Очередь перед ДНР обычная 500 метров (по спидометру), льготная – 200м. Перед блоками два ряда по 100 метров и пять бусов»;

Администратор: «13:46. На днр в Никитовке в сторону Украины 80 авто примерно. Пешая небольшая, до 100 чел. В сторону Горловки авто и пешая очереди маленькие»;

Алена: «14:01. Сегодня ехала в Украину и обратно (надо было пересечение и обратно). В ДНР начали пропускать с 7:30. Прошла быстро. В Украине никого. Обратно тоже быстро и украинский и ДНР. В Горловке была уже в 10:30. Так быстро еще никогда не было».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: « 13:08. На Каргиле в Украину машины на мосту. Льготная около 30 машин. На 0-вом машин нет. Пеших очень много. С Украины в Донецк на 11:15 было около 10 – 15. Пеших один навес. На Каргиле очередь около 50-60 машин»;

Артур: «14:08. На Каргиле много машин. Движение унылое. Приехал в 8. Передо мной машин 60 примерно. За мной много, даже не считал».

КПВВ «Новотроицкое»:

Иван: «11:11. В Донецк. Новотроицкое-Перлына сразу на проверку. Еленовка на проверку сразу не попал. На въезд в следующей партии. Сзади машин 20 собралось»;

Галина: «13:09. 2 часа назад в Украину было машин 50 на Еленовке. 10 – 10:30 пешеходов из Волновахи на Новотроицкое почти не было, а на Перлыне в Волноваху, на 2 – 3 автобуса».

КПВВ «Гнутово:

Администратор: «13:42. Октябрь – пусто, Пищевик – машин 20. На Мариуполь».

КПВВ «Станица Луганская»:

Анастасия: «13:37. На Станицу приехали в 7:00, в 9:00 уже все прошли».

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