Курицы отказываются нести: в Донецке подорожали яйца. Новости

Перед пасхальными праздниками во временно неподконтрольном правительству Украины Донецке значительно подорожали яйца. Об этом сообщается в социальных сетях.
Так, две недели назад они были по цене от 39 рублей (18 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04 ) за десяток, сейчас их цена уже от 59 рублей (27 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04) за десяток.
«Как вам такая тенденция роста цен к приближению Пасхи?», – задает вопрос автор поста.
В ответах строят шуточные предположения:
- Иван: «Ну мы же в ДНР живем! Чему удивляться?»;
- Артемий: «Просто курицы к Пасхе отказываются яйца нести»;
- Алексей: «Потому что те, кто ставит цены на яйца, Пасху отмечают в ресторанах, а не дома пекут из спреда и маргарина».
При этом в комментариях пользователи делятся свои опытом – они покупали в донецких магазинах яйца еще дороже.
- Дима: «65 (30 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04) в первом республиканском»;
- Елена: «80 (37 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04) в Ашане»:
- Марина: «Калининский рынок 65-70 (30-34 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04)»
- Оксана: «Сегодня как раз купила по 65 р (Казахстан). Продавец сказала, очень вкусные, т.к там корма другие.. Не знаю, но поверила. Пришла домой загуглила, да, действительно "Казгер-Кус" знаменитая их фабрика, под Акмолой».
Также в комментариях предлагают встретить Пасху без яиц.
- Женя: «Ну, все просто, не устраивайте перед Пасхой ажиотаж на яйца и все будет ок. Устроим пасху без яиц»;
- Елена: «Обойдусь на Пасху без яиц)) куплю колбасы)))».
Также сообщается, что в продаже есть и дешевые яйца, но они сомнительного качества.
- Анна: «Таганрогские на рынке можно и по 40 (18 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04 ) взять, они и раньше так стоили. Только эту просрочку лучше не есть. До поднятия пошлин этим яйцом все магазины были забиты, а яйцо уже не свежее к нам попадало, а потом на склады, а потом на рынки и в магазины».
Также подорожание объясняют традиционным повышением спроса.
- Никита: «Яйца на пасху. Мясо перед майскими. Сахар в сезон закрывашек. Всегда такое было»;
- Татьяна: «Да всегда так было, что не замечали?»;
- Хочу Мира: Сейчас яйцо идет на инкубацию, поэтому в продажу мало поступает, вот и цена растет, так каждый год, потом цена упадет».
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