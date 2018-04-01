Курицы отказываются нести: в Донецке подорожали яйца. Новости

Перед пасхальными праздниками во временно неподконтрольном правительству Украины Донецке значительно подорожали яйца. Об этом сообщается в социальных сетях.

Так, две недели назад они были по цене от 39 рублей (18 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04 ) за десяток, сейчас их цена уже от 59 рублей (27 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04) за десяток.

«Как вам такая тенденция роста цен к приближению Пасхи?», – задает вопрос автор поста.

В ответах строят шуточные предположения:

Иван: «Ну мы же в ДНР живем! Чему удивляться?»;

Артемий: «Просто курицы к Пасхе отказываются яйца нести»;

Алексей: «Потому что те, кто ставит цены на яйца, Пасху отмечают в ресторанах, а не дома пекут из спреда и маргарина».

При этом в комментариях пользователи делятся свои опытом – они покупали в донецких магазинах яйца еще дороже.

Дима: «65 (30 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04) в первом республиканском»;

Елена: «80 (37 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04) в Ашане»:

Марина: «Калининский рынок 65-70 (30-34 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04)»

Оксана: «Сегодня как раз купила по 65 р (Казахстан). Продавец сказала, очень вкусные, т.к там корма другие.. Не знаю, но поверила. Пришла домой загуглила, да, действительно "Казгер-Кус" знаменитая их фабрика, под Акмолой».

Также в комментариях предлагают встретить Пасху без яиц.

Женя: «Ну, все просто, не устраивайте перед Пасхой ажиотаж на яйца и все будет ок. Устроим пасху без яиц»;

Елена: «Обойдусь на Пасху без яиц)) куплю колбасы)))».

Также сообщается, что в продаже есть и дешевые яйца, но они сомнительного качества.

Анна: «Таганрогские на рынке можно и по 40 (18 грн. по курсу ЦРБ «ДНР» на 1.04 ) взять, они и раньше так стоили. Только эту просрочку лучше не есть. До поднятия пошлин этим яйцом все магазины были забиты, а яйцо уже не свежее к нам попадало, а потом на склады, а потом на рынки и в магазины».

Также подорожание объясняют традиционным повышением спроса.

Никита: «Яйца на пасху. Мясо перед майскими. Сахар в сезон закрывашек. Всегда такое было»;

Татьяна: «Да всегда так было, что не замечали?»;

Хочу Мира: Сейчас яйцо идет на инкубацию, поэтому в продажу мало поступает, вот и цена растет, так каждый год, потом цена упадет».

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