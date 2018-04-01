В Донецке в Иверском монастыре провели субботник (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном правительству Украины Донецке провели субботник в разрушенном Иверском монастыре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил дончанин Сергей Голоха.
«Несмотря на анонсы, народу в этот раз было мало, в отличие от предыдущих субботников. Не знаю, почему так. Но справились и малыми силами, тем более фронт работ был небольшой», – написал он.
По его словам, 10 апреля в монастыре состоится богослужение – по случаю престольного праздника Иверской иконы Божьей Матери. Между жд вокзалом и монастырем будет курсировать автобус для желающих помолиться.
Как сообщалось ранее, Иверский женский монастырь в 2014 году стал огневой позицией незаконных вооруженных формирований для обстрела ВСУ в аэропорту – в том числе и поэтому здесь столь многочисленные разрушения от «ответки». О подробностях захвата монастыря и ведении из него военных действий рассказал член незаконного вооруженного формирования «ДНР» Святослав Голиков.
Здание монастыря до сих пор разрушено, тем не менее, храм частично уже восстановили, и уже два года в нем проходят службы.
Также здесь находится печально известное Новоигнатьевское («Иверское») кладбище – одно из наиболее пострадавших от боевых действий мест захоронения. Несмотря на официальный запрет посещения погоста, предупреждения о минах, растяжках, неразорвавшихся снарядах единичные жители продолжают посещать могилы родных и близких.
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