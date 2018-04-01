«Вербное» служение в Святогорской Лавре (Фото). Новости

Сегодня, 1 апреля, в Успенском соборе Свято-Успенской Святогорской Лавры состоялось праздничное богослужение (Святогорск, Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Лавры.

Митрополит Арсений в сослужении лаврской братии совершил праздничную Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Успенском соборе обители. На богослужении владыкой наместником была вознесена молитва о мире в Украине.

Напомним, Свято-Успенская Святогорская Лавра – православный монастырь Украинской Православной Церкви в городе Святогорск Донецкой области. Из числа монахов, подвизавшихся в монастыре, 17 были прославлены в лике святых. В 2004 году обитель получила статус Лавры. Монастырь находится на правом высоком меловом берегу Северского Донца. Лавра вошла в пятерку самых популярных фотомест Украины.

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