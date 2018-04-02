В Донецке разыскали миллионного жителя. Новости

Сергей Березюк – официальный миллионный житель Донецка – с началом военных действий продолжает оставаться в родном городе. На днях ему исполнилось 40 лет. Об этом пишет местная газета.

Сергей родился 30 марта 1978 года в роддоме больницы № 24. В тот момент родители новорожденного еще не знали, что их ребенок станет миллионным жителем города. Молодые родители – 20-летняя маляр РСУ ПО «Донецкуголь» Елена и 24-летний горняк шахты имени 60-летия Советской Украины Петр Березюк – узнают это несколько позже: когда специалисты от статистики подсчитают данные по населению. Получилось, что малыш оказался миллионным жителем Донецка, которого город ждал почти два года.

«Тогда выдвигали определенные требования к новорожденному потенциальному "миллионнику". Важно, чтобы он был из семьи шахтеров, рабочей династии здоровый, крупный мальчик. В тот день у нас рождались и другие дети, но по времени высчитали именно Сергея Березюка. А дальше и сомнений никаких не было – он идеально подходил под все требуемые параметры», – рассказывает заведующая родильным отделением больницы № 24 Лариса Коненкова.

Молодым родителям «миллинного» дончанина вручили ключи от новой двухкомнатной квартиры на улице Щетинина, а около краеведческого музея высадили памятный клен с мемориальной табличкой в честь младенца.

Через 8 лет у Березюков родился еще один сын, а затем семья распалась. Сам же Сергей окончил 9 классов донецкой школы № 124. Параллельно обучаясь в вечерней школе, он осваивал профессию автослесаря в ПТУ № 114.

1990-е годы для Сергея – полное отсутствие работы, затем трудоустройство на асфальтовый завод. Потом были годы лишения свободы. Ему инкриминировали соучастие в вооруженном разбое. На свободу Березюк вышел раньше положенного срока: вместо 5-ти лет заключения он «отсидел» 3 года.

«У меня в памяти не запечатлелся тот момент, когда родители сказали мне о том, что я миллионный житель Донецка. Просто знал об этом, и не более того. Раньше говорил и сейчас повторю: каким-то особенным себя не чувствовал, обычный человек – две руки, две ноги... Различие лишь в том, что к нам изредка приезжали журналисты и иностранцы из Германии, Мексики и других стран. Одна немка даже сняла документальный фильм о нашей семье. Ах да, еще меня приглашали на празднования Дня города и дней Буденновского и Пролетарского районов, там дарили подарки… Рос я с обычными детьми, в школе учился средне, званием миллионного жителя Донецка никогда не кичился», – отмечает Сергей.

Мужчина подчеркивает, что никакого «блата» и привилегий по отношению ко нему не было. «Единственное, чем удалось воспользоваться родителям, так это установиш домашний телефон, минуя очередь. На этом все! А еще крестная когда-то на работе что-то выиграла Тогда зашел разговор о том, когда родился миллионный житель Донецка и затеялся спор: 30 марта или 1 апреля. Она-то точно знала дату моего рождения, поэтому и выигрыш достался ей», – говорит миллионный дончанин.

Его мать Елена Филипповна родом из Винницы, откуда приехала после школы покорять Донецк. Отучилась здесь пару лет, познакомилась с Петром Васильевичем, вышла замуж и затем родила Сергея. Сегодня она уже не маляр-штукатур, а работник ботанического сада.

Глава семьи Березюк сейчас на заслуженной пенсии, которую заработал, отслужив 25 лет в милиции, куда ушел после шахты.

Последние 10 лет Сергей занимается строительством. «Сейчас вообще и заказов много поступает, и дома ремонт делаю… Из Донецка никуда в поисках заработка не уезжал», – констатировал он.