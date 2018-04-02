Фестиваль Писанок: Переселенка создала зайца с «душой Донбасса» (Фото, Видео). Новости

С 5 по 22 апреля в Киеве пройдет VIII Фестиваль Писанок. В этом году организаторы решили украсить Софиевскую площадь не только гигантскими писанками, которые разрисованы в традиционном стиле с использованием орнаментов и узоров, но и пасхальными зайцами. Пластиковые макеты получили лучшие художники со всей уголков Украины, которые, согласно условиям фестиваля, сначала прошли конкурсный отбор.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», заготовку получила и переселенка из Донецка Таисия Другакова. К слову, художница два года назад участвовала в этом фестивале, где представила авторскую писанку с видами Донецка: Свято-Преображенский кафедральный собор, памятник архангелу Михаилу, пальма Мерцалова, памятник «Слава Шахтерскому труду», «Донбасс Арена».

Наша землячка и в этот раз решила не уходить от «донецкой» темы. «Дорогие мои земляки. Целый месяц я трудилась над этим зайцем-писанкой. Почему заяц? Тем художникам, которые решили разрисовывать писанку в авторском стиле, а не в традиционном, дали вот такого пластикового зайца. Этот зайчик только для вас, потому что никто другой не поймет, что это за собор на горе, какая эта набережная, что означает эта "рыжая гора" и к чему нарисован этот черный велосипедист. Я бы этого зайца назвала "Душа Донбасса". Может это громко, но все что тут изображено очень близко для нас и дорого», – написала Другакова в Facebook-группе «Донецкие Киевские».

Главным элементом зайца-писанки является святогорская Лавра. «Это то место, куда любят приезжать практически все люди Донбасса. Это наша любимая земля. Наша история. Тут бывал каждый житель Донбасса. И все мы гордимся этим святым местом. Эта Лавра, как олицетворение всего нашего любимого края в эти праздничные пасхальные дни», – пояснила Другакова.

«Украинский веночек – это наше народное. Древнейший символ нашей страны – любовь к природе, уважение к родной земле», – добавила она.

Яркий элемент на зайце – это шарфик футбольного клуба «Шахтер». Ведь большинство жителей Донбасса являются болельщиками этого клуба. «Любовь к местному футбольному клубу "Шахтер" объединяет. Люди собираются вместе, чтобы "поболеть" за любимую команду. Любовь к этой команде движет ими для встреч, для совместной поездки в разные города и даже страны… Наша донецкая Набережная – это одно из любимых мест. Донецк – это наша радость и наша боль, это частичка нашей души… Рыжая гора, которая выглядывает из-за Святогорских гор – это, конечно, же, наш ландшафт, наши терриконы. Кто в детстве не лазил по терриконам? Наверное, нет таких», – считает Таисия.

Также художница изобразила корзину с пасхальными яйцами и голубя мира в разноцветном небе. «Конечно, тема мира актуальна для всех нас. Надеемся, что этот пасхальный заяц принесет нам мир и ту красивую и яркую жизнь, о которой мы мечтам. Такую, как эти яркие бабочки», – подчеркнула она.

Донецкий пасхальный зайчик разрисован в технике витражной росписи. По словам Таисии, ей очень хотелось сделать зайца необычным не только по тематике, но и по технике разрисовки. «Скорее всего, это будет единственный заяц-писанка, разрисованный в технике витражной росписи витражными красками. Сложность разрисовки была не только в форме зайца, но и том, что витражные краски жидкие и растекаются как им вздумается. Рисовала очень тоненькой кисточкой - 1 мм. Поэтому рисовала маленькими участками. Зато заяц-писанка получился яркий и необычный», - уверена художница.