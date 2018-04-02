Порошенко анонсировал строительство стадиона на Донетчине (Фото). Новости

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с местными жителями в Волновахе (Донецкая обл.) рассказал о планах по строительству стадиона и открытию Академии футбола. Кроме того, президент возложил цветы к памятному знаку жертвам трагедии под Волновахой. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

В опорной школе в Волновахе президент рассказал о планах по строительству стадиона. «Президент объявил, что совместными усилиями государственной, областной и местной власти в этом году начнется строительство большого стадиона, где будет открыта Академия футбола Владислава Ващука», – написал Жебривский.

Кроме того, Порошенко возложил цветы к памятному знаку жертвам трагедии под Волновахой и почтил память погибших минутой молчания. Президент также пообщался с военнослужащими, которые несут службу вблизи Волновахи.

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