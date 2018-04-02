Медреформа: В Мариуполе поликлиники заполнены желающими заключить договор с врачом (Фото). Новости

Медреформа: В Мариуполе поликлиники заполнены желающими заключить договор с врачом (Фото)

ДН

02.04.18 14:16dnews.dn.uaНовости

Фото: Донецкие новости

С сегодняшнего дня, 2 апреля, в поликлиниках Мариуполя началась регистрация пациентов для заполнения декларации по выбору лечащего врача. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

С раннего утра, в частности, городская поликлиника № 2 (ЦМСП № 2) была полна народу. Для оформления документов здесь пришлось освободить часть регистратуры. В помещении поставили столы и четыре компьютера.

Десятки людей стояли и сидели в ожидании своей очереди. Очередь двигалась не быстро, люди нервничали, читали объявление, в котором перечислялись необходимые для регистрации документы, судорожно проверяли их наличие, обсуждали друг с другом, к какому врачу лучше записаться.

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