Сводка из зоны АТО за 1 апреля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник из минометов калибром 120 мм, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления сил АТО вблизи Луганского. Кроме того, минометы калибром 82 мм незаконные вооруженные формирования применили по силам АТО у Троицкого, а стрелковое оружие – в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении из минометов калибром 82 мм НВФ открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также – вблизи Песков, Широкино и шахты «Бутовка». Из гранатометов различных систем обстреляны силы АТО у Авдеевки, шахты «Бутовка», Старогнатовки, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы НВФ применили в районе Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного, а вблизи Павлополя велся снайперский огонь. Кроме того, из стрелкового оружия противник обстреливал укрепления неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецкого и Водяного.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подвергся район села Нижнее Лозовое. Огонь велся из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). В ходе одного из обстрелов утром 1 апреля в районе Нижнего Лозового киевские силовики противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) подорвали санитарный автомобиль "Урал" народной милиции ЛНР. В результате обстрела тяжелые ранения получили 3-е военнослужащих, автомобиль сгорел».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.