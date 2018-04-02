Неурожай на все: Жители Донецка обсуждают повышение цен на продукты. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины бананы теперь стоят 110 руб. (51 грн по местному курсу) за кг, подорожание коснулось и других продуктов. Об этом жители Донецка пишут в соцсетях.

«Бананы 110 руб. (51 грн), неурожай, видать, в этом году», – пишут в одном из местных сообществ.

Местные жители возмущенно отмечают, что цены поднялись не только на бананы:

Валерий: «В ДНР неурожай все 365 дней в году»;

Наталья: «А яблоки, яйца... Это п***ц»;

Сергей: «У нас же все миллионеры»;

Виктор: «Хорошо жить стали»;

Ванек: «95-96 руб. (44-44,5 грн) за бананку (ящик) 19 кг»;

Виктор: «Ну вообще, цены на все пошли: стрижки были 70-80 руб. (32-37 грн), сейчас 90 руб. (42 грн)»;

Маша: «Первый раз в жизни зимой не ела бананы»;

Елена: «А яблоки? 100 руб. (46 грн)»;

Алексей: «Да, обидно, однако. Вроде банановая республика, а бананы дорогие»;

Натали: «Я думала, мне показалась эта цена в магазе»;

«Prizrak Epohi»: «Судя по ценам, неурожай на все продукты уже давно».

Жители Донецка пишут, что в России цены на те же бананы гораздо ниже:

Светлана: «В Москве по 50 руб. (23 грн)! У них урожай! А нам, как всегда, морозы помешали»;

Елена: «В Ростове 55 руб. (25 грн) в "Пятерочке"».

Дончане обсуждают, с чем может быть связано очередное повышение цен:

Лада: «Так Пасха скоро. Если кто не заметил, все подорожало...Даже продавцы сами так говорят»;

Денис: «Взятки и откаты на таможне делают цены»;

Андрей: «2% – таможенный сбор из России. Это много?»;

Валерия: «Это то, что официально... А так – могут "попросить" энную сумму тысяч, и хорошо, если это будет сумма за все, что есть в фуре, а не за каждую тонну товара».

Ранее сообщалось, что в Донецке подорожали яйца.

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