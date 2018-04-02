Папа Римский пожелал Украине и другим странам «плодов мира». Новости

Папа Римский Франциск пожелал Украине и другим странам «плодов мира» во время традиционного пасхального послания Urbi et Orbi (Городу и миру) на площади Святого Петра в Риме. Об этом сообщает «BBC Украина».

1 апреля христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю. Папа Франциск молился о силе послания Иисуса, которое «несет плоды надежд и достоинства». По его словам, в этих плодах нуждаются там, где есть голод и безработица, среди беженцев и просителей убежища, жертвы торговли наркотиками, торговли людьми и рабства в современном мире.

Понтифик также молился, чтобы «исцелились раны» Южного Судана и Демократической Республики Конго, и призвал к диалогу на Корейском полуострове.

Послушать послание Папы Римского на площади Святого Петра в Риме собрались тысячи людей.

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