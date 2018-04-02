В Харьковской области воевавшего за «ЛНР» мужчину осудили на 3,5 года. Новости

Прокуратура доказала в суде вину жителя Чугуева (Харьковская обл.) – участника незаконного вооруженного формирования. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как отметили в пресс-службе, Чугуевский городской суд области признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины) 29-летнего мужчину.

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Прокуратура доказала в суде, что в ноябре 2014 года на территории Брянки (неподконтрольная часть Луганской обл.) злоумышленник добровольно вступил в НВФ «ЛНР» – «батальон "СССР Брянка"». Там ему были переданы в пользование огнестрельное оружие, боеприпасы, форменная одежда и другое военное снаряжение. Домой мужчина вернулся в конце 2017 года. С собой привез «сувениры» – 3 ручные гранаты РГД-5, которые были изъяты во время обысков по санкции суда в квартире злоумышленника.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

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