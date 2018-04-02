В «ДНР»: В Тельмановском районе мужчина хранил дома гранаты и патроны. Новости

В селе Греково-Александровка в Тельмановском районе (неподконтрольная украинским властям часть Донецкой обл.) мужчина хранил дома две гранаты с запалами и 120 патронов. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в пресс-службе «министерства внутренних дел ДНР».

«В Тельмановском районе республики полицейские обнаружили и изъяли в домовладении у 49-летнего жителя села Греково-Александровка 2 гранаты разного типа с запалами УЗРГМ-2 и 120 патронов калибром 5,45 мм», – утверждают в пресс-службе.

Также в «МВД ДНР» уверяют, что мужчина будет привлечен к ответственности.

Читайте также: