Провал грунта в «ДНР»: Глубина воронки – 15 метров. Новости

В Бунге (до переим.: Юнокоммунарск, неподконтрольная часть Донецкой обл.) обвалился грунт. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Сообщается, что обвал произошел на территории частного домовладения по ул. Байковой 1 апреля приблизительно в 14:50. В результате образовалась воронка размером 2х3 метра и глубиной 15 метров.

Сотрудники «МЧС ДНР» сделали вокруг воронки ограждение, информацию передали местным «органам власти».

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