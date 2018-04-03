«А что я сделаю»: В Донецке в магазинах тараканы едят булочки (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке жители города пишут об антисанитарии в магазинах. В частности, в супермаркетах одной сети дончане неоднократно видели тараканов. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

«Мирный, "Обжора", жрет таракан картоху на булке, спасибо девушке, что обратила наше внимание на этого обжору», – пишет автор поста. Также он публикует фотографии, сделанные в подтверждение:

Дончане отмечают, что и в других супермаркетах сети – та же история:

Богдан: «В "Обжоре" на Ленинском тоже не раз такое видел! Тараканы по лоткам с хлебом бегают»;

Лорочка: «Ту же картину наблюдали в "Обжоре" на пр. Ленинском, причем на замечание продавец в хлебном отделе невозмутимо ответила: "А что я сделаю"»;

Анастасия: «Я не удивляюсь. Я б удивилась, что "Обжора" тараканов вывел. "Обжора" рядом с Донским: помню, даже до войны на аквариумах с живой рыбой тараканы сидели. А уже 2018 год».

Дончане возмущены увиденным:

Дима: «Так там только была ж проверка»;

Андрей: «Это так "по-народному" ..."по-республикански"… А на императорском балу в "Донбасс Палас" под Новый год – тоже кормили элиту республики булочками с тараканами? Или все лучшее – только для народа?»;

Владислава: «Фу».

Некоторые жители Донецка отнеслись к ситуации с юмором:

Инна: «Приятного аппетита таракану»;

Виктория: «Ну а шо – он тоже голодный»;

Татьяна: «"Обжора" занимается разведением тараканов»;

Александр: «Говорят, тараканы у плохих людей не живут».

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