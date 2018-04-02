Переселенцев из Донбасса стало больше. Новости

По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Украине учтены 1 млн 492 тыс. 590 переселенцев или 1 млн 218 тыс. 26 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 26 марта 2018 года в Украине было учтено 1 млн 491 тыс. 528 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 1062 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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