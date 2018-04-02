В «ДНР» на дорогах 1 человек погиб и 5 – травмированы (Фото). Новости

За выходные в ДТП на неподконтрольной украинским властям части Донетчины 1 человек погиб и 5 получили травмы. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«За выходные дни на автодорогах республики совершено 5 ДТП, в которых 1 человек погиб, 5 человек были травмированы. Зарегистрировано 7 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. 31 марта в Буденновском районе Донецка 48-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos, по предварительной версии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя были травмированы», – сказано в сообщении.

Читайте также: