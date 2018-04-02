Красная ленточка и ножницы: Ходаковский показал, как легко ВСУ могут въехать в Донецк (Видео). Новости

Танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут легко совершить прорыв от линии фронта к центру неподконтрольного украинской власти Донецка. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», сообщил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский, показав видео соотвествующего маршрута.

«Сюжет, который вы посмотрите, достаточно хорошо демонстрирует состояние готовности Донецка к встрече противника. Мы проехали по маршруту из центра до первой позиции, которая находится на передовой... Цель – познакомить вас с реальным положением дел. Не с тем, о котором вам рассказывают, а с тем, который существует на самом деле», – сказал Ходаковский.

По его словам, это не является тайной и секретом для противника, единственное для кого это секрет – это простые люди.

«Единственное, чего не хватает, это красной ленточки, и ножниц на въезде в Донецк для того, чтобы противник с парадом сюда зашел. Отделяет нас от противника жидкая ситема окопов и десятки изнасилованных войной людей, которые не меняются уже полгода», – сетует Александр Ходаковский.

Он отметил, что те, у кого сконцентрированы средства для того, чтобы можно было создать на подступах к Донецку, на танкоопасных направлениях эшелонированную оборону, они озабочены другим, направляют средства на другое направление, которое к обороне никакого отношения не имеет.

По словам Ходаковского, по маршруту следования нет ни одного блокпоста, никаких противотанковых рвов, и, если ВСУ преодолеют эту жидкую полосу, то танки за считанные минуты, примерно, 15-20 минут, могут быть в Донецке.

Ранее сообщалось, что Александр Ходаковский заявил о том, что сторонники «русской весны» в 2014 году были немногочисленны, и никто не спешил идти в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ).

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