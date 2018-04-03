Мы любим цыган, но…: В «ДНР» возмущены западным репертуаром оперного театра в Донецке. Новости

«Донецкий театр оперы и балета ДНР» игнорирует постановки русскоязычных классиков, отдавая предпочтение иностранному репертуару. Об этом идет речь в статье местной газеты «Новороссия».

«В газете "Новороссия" в 2016 году рассматривался репертуар Донецкого государственного академического театра оперы и балета на 2016-2017 гг., в котором представлены классические оперетты только зарубежных авторов. Был высказан призыв дополнить репертуар опереттами наших русских советских авторов. В 70-х годах прошлого столетия "Белая акация" И. Дунаевского и "Севастопольский вальс" К. Листова шли на донецкой сцене. Но и в сезоне 2017-2018 гг. никаких изменений в репертуаре не произошло», – возмущается автор материала.

Он констатирует, что лишь на вечере оперетты 21 апреля 2017 года донецкому зрителю представилась «редкая возможность» насладиться сценами из оперетт И. Дунаевского «Белая акация» и «Вольный ветер». «Наиболее дружными овациями зрители встретили терцет Леши, Саши и Тони в исполнении Екатерины Алексейчук, Григория Шафира и Владимира Хамраева из "Белой акации", которая так и не появилась в репертуаре. А любимые всеми "Севастопольский вальс" и "Вольный ветер" мы, наверное, никогда не увидим и не услышим в нашей "Донбасс Опере"», – продолжает рефлексировать автор.

В пример оперному театру он противопоставляет репертуар драмтеатра, где недавно состоялись премьеры спектаклей по пьесе А.Чехова «Вишневый сад» и повести А. Куприна «Олеся».

Также автор акцентирует, что и донецкая филармония работает в духе «русского мира». «В филармонии "Бессмертную классику великой страны", где звучат произведения Прокофьева, Дунаевского, Шостаковича, Свиридова, Хачатуряна в исполнении симфонического оркестра под руководством молодого дирижера В. Заводиленко, публика воспринимает с особым трепетом. Концерт к 80-летию со дня рождения В. Высоцкого "Я, конечно, вернусь... ", поставленный на высоком художественном уровне, прошел при аншлаге и воспринимался не хуже, чем концерт на российском телевидении», – утверждается в материале.

В противопоставлении «Донецкому театру оперы и балета ДНР» автор статьи дошел до уровня ансамблей песни и пляски – «вот на премьеру ансамбля песни и танца "Околица" Донецкой филармонии все билеты проданы за две недели». И затем он пытается обяснить данный ажиотаж наличием в репертуаре ансамбля русских казачьих пляскок и песен «По Дону гуляет казак молодой», «Черный ворон»; «Не для меня придет весна», «Любо, братцы, любо...».

«В то же время на сцене Донецкого театра оперы и балета проходит концерт "От зари до зари". Конечно, мы любим цыганские романсы и песни, но все же... Напомню, что Донецкий русский музыкальный театр (так он тогда назывался) торжественно открылся 12 апреля 1941 г. премьерой оперы М. Глинки "Иван Сусанин". В день освобождения Донбасса 7 сентября 1943 г. над театром было водружено Красное знамя, и уже в 1944 г. театральный коллектив осуществил постановку патриотической оперы А. Бородина "Князь Игорь". Получается, что тогда мастера культуры хорошо чувствовали и знали, что нужно зрителю. Вероятно, потому что были вместе со своим народом», – заканчивает свое возмущение автор.