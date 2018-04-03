Позиция стран «Нормандского формата» по Донбассу могла измениться, – Тука. Новости

После того, как во Франции, Германии и России прошли выборы, участники стран «нормандской четверки» должны встретиться и обговорить ситуацию на Донбассе и вопрос миротворческой миссии на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

«Прошли выборы, и нужно после этих выборов, чтобы встретились, чтобы понять, изменились ли каким-то образом позиции сторон. Например, в Германии назначение нового правительства проходило в очень непростых условиях, даже под угрозой внеочередных выборов, наконец, коалиция сформирована, правительство сформировано», – говорит он.

«Нужно узнать изменилась ли позиция Германии по отношению к Российской Федерации о событиях в Украине. Я думаю, это будет главным вопросом во время встречи президента Украины с канцлером Германии», – продолжил Тука.

По словам замминистра МинВОТ, позиция Германии могла и не измениться. «Но, исходя из того, в каких сложных условиях формировался состав нового правительства Германии, я уже не очень уверен. На словах, пока все так. Но нам нужно всегда помнить, что каждая страна в первую очень интересуется своими собственными интересами», – сказал он.

«На втором плане уже стоят общемировые и общеконтинентальные интересы. Яркий пример – негативные для Украины события вокруг Северного потока-2, но эта ситуация была легко прогнозируема. Этот проект выгоден Германии, и Германия свои интересы ставит выше», – добавил Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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