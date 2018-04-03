Прогнозировать число миротворцев на Донбассе по территории некорректно, – Тука. Новости

Прогнозировать число миротворцев на Донбассе по масштабу территории не корректно, их количество и затраты будут зависеть от мандата. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

«Количество военных и объем средств на их содержание будут зависеть от того мандата, который получит миротворческая миссия. Из этого будут состоять и дальнейшие действия, и их способы использования, и качественный состав этой миссии», – говорит он.

«Не стоит говорить, сравнивая масштабы территорий тех или иных стран, прогнозировать количество тех или иных военнослужащих, которых необходимо будет ввести на территорию нашего государства», – продолжил Тука.

По его словам, делать какие-то расчеты о количестве миротворцев на Донбассе, исходя из опыта других стран и масштабов территории некорректно. «Если говорить о том Балканском узле проблем, который или еще тлеет, или снова начал тлеть. События вокруг Сербии и Косово – опять повышается градус противостояния. На фоне этих событий Хорватия приняла решение о закупке израильских истребителей Ф-16», – отметил он.

«Все это говорит о том, что мир на Балканах очень-очень хрупкий. Когда была применена [миротворческая] миссия в Боснии, там было задействовано около 60 тыс. миротворцев. После проведения выборов их количество сократилось до 30 тыс. По масштабам использования можно также применять это к Славонии», – добавил Тука.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины. Ранее появилась информации американских СМИ о том, что Россия готова к вводу миротворцев на Донбасс по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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