В «ДНР»: В Чистяково у местных жителей изъяты гранаты и запал. Новости

В Чистяково (до переименования – Торез, неподконтрольная украинским властям часть Донецкой обл.) трое горожан хранили боевые гранаты. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Правоохранители» 2 апреля обнаружили и изъяли в домовладении у ранее судимого 35-летнего мужчины предмет, внешне похожий на запал УЗРГМ-2. По словам мужчины, этот предмет он нашел около бывшей автобазы и оставил у себя. В этот же день сотрудники «уголовного розыска» изъяли боевую осколочную гранату РГД-5 вместе с запалом у 28-летнего жителя города. Мужчина объяснил, что гранату он нашел в лесу около карьера. Еще одну гранату Ф-1 «оперативники» изъяли у 20-летнего парня, который пояснил, что данный боеприпас он нашел в лесополосе и хранил у себя дома без цели сбыта.

Все изъятое направлено для проведения взрывотехнической экспертизы. По данным фактам возбуждены «уголовные дела», мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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