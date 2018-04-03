Россия может шантажировать ООН в вопросе миротворцев на Донбассе. Новости

Россия не только может шантажировать ООН в вопросе миротворцев на Донбассе, но и будет это делать. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«Не только может, но и обязательно будет. Будет это делать. Финансирование подобных мероприятий – осуществляется коллективный принцип, но наибольшая нагрузка лежит на странах, которые являются постоянными членами Совбеза ООН», – говорит он.
«Конечно, Россия будет использовать не только свое право вето, но и свои финансовые возможности в отношении Организации Объединенных Наций в случае принятия такого решения», – сказал Тука.
Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины. Ранее появилась информации американских СМИ о том, что Россия готова к вводу миротворцев на Донбасс по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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