Россия может шантажировать ООН в вопросе миротворцев на Донбассе. Новости

Россия не только может шантажировать ООН в вопросе миротворцев на Донбассе, но и будет это делать. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Не только может, но и обязательно будет. Будет это делать. Финансирование подобных мероприятий – осуществляется коллективный принцип, но наибольшая нагрузка лежит на странах, которые являются постоянными членами Совбеза ООН», – говорит он.

«Конечно, Россия будет использовать не только свое право вето, но и свои финансовые возможности в отношении Организации Объединенных Наций в случае принятия такого решения», – сказал Тука.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины. Ранее появилась информации американских СМИ о том, что Россия готова к вводу миротворцев на Донбасс по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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