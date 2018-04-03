Сделано на века: В «ДНР» показали «качество» реставрации памятника (Фото). Новости

Отреставрированный памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС в неподконтрольной украинским властям Макеевке разрушается. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Свежеотреставрированный памятник. Гранит сошел вместе со снегом», – пишет автор поста. Также он публикует фото:

Макеевчане отмечают плохое качество работ не только по реставрации памятников, но и по ремонту дорог в «республике»:

Сергей: «Как и асфальт»;

Николай: «Ну не выделили 10 млн, вот и осыпается»;

Роман: «По швам видно, что делали не по технологии… Есть, как минимум, два способа вертикальной укладки гранитных плит: в первом случае-швы должны быть абсолютно "сухие" и подогнаны стык в стык, во втором – переклеиваются специальным клеем, но никак не церезитом и т. п.! По фото: возможно, это не церезит, простой цемент или какая-либо другая клеевая смесь на его основе, вы посмотрите на потеки»;

Анна: «Как всегда, все через ж***, отмывание денег»;

Максим: «Наверное, как платили, так и положили. Спрашивать с ответственного надо, а то они бабки гребут, а алкашей работать ставят»;

Дарья: «Неплохо так сошло»;

Николай: «Мож еще на клеевую смесь типа положили? Обычных **вноляпов наняли, на ляпанке раствора оно продержится, ага. Простучать надо было»;

«Tommy Hilfiger»: «Зато можно еще бюджет пильнуть»;

Макс: «Сделано на века»;

Федор: «И так сойдет»;

Максим: «Найти тех, кто реставрировал, и чинуш, принимавших и утверждавших работы, и за их счет отреставрировать заново»;

Виктор: «Каждый год реставрируют, собственно, как и дороги, чтоб без работы не остаться»;

Александр: «По какой технологии вы говорите делают, как все – руко**пы. Много денег хотят, платят копейки, расписывают сотни тысяч... Макеевка – те же воры остались на тех же местах. Это ДНР, детка».

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