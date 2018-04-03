Гиркин заявил, что решил вернуться на Донбасс. Новости

Офицер контрразведки РФ Игорь Гиркин (Стрелков) решил подать заявление на получение «гражданства ДНР», а также стать «помощником и представителем» «кандидата на пост главы ДНР». Об этом рассказал сам Гиркин, передают интернет-ресурсы НКТ*.

Как уверяет Гиркин, он решил подать заявление на получение «гражданства ДНР». И «причин, по которым невозможно или противопоказано получение второго гражданства» для него, Гиркин «не наблюдает».

Также офицер контрразведки РФ утверждает, что не собирается становиться «главой ДНР», приняв участие в анонсированных в «ДНР» осенних «выборах». «Претендовать на статус кандидата в "главы ДНР" не могу (да и не хочу), а вот, став гражданином непризнанной (пока) республики, выступить в качестве официального помощника и представителя какого-нибудь кандидата – вполне», – заявил он.

Кроме того, Гиркин уверяет, что не намерен вступать в конфронтацию с экс-главой «комитета государственной безопасности ДНР» Александром Ходаковским, но и поддерживать его тоже не будет.

Напомним, по словам экс-спикера пресс-центра штаба АТО Алексея Дмитрашковского, в 2014 году украинские военные дважды запрашивали разрешение на уничтожение колонны военной техники, которая под руководством офицера контрразведки РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) направлялась из Славянска в Донецк, но получили отказ.

Офицер контрразведки РФ Игорь Гиркин (Стрелков), под руководством которого в апреле 2014 года был захвачен Славянск (Донецкая обл.), с чего и началась война на Донбассе, рассказал, что сегодня не может вернуться в «ДНР». Он также заявлял, что оружие для начала военных действий на Донбассе в 2014 году было взято в аннексированном до этого Крыму.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория