Сводка из зоны АТО за 2 апреля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 20 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении в минувшие сутки режим полного прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований соблюдался в полной мере.

На донецком направлении из минометов калибром 82 мм противник вел огонь по укреплениям в Песках. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны силы АТО у шахты «Бутовка». Также гранатометы противник применил по позициям сил АТО неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы – неоднократно вблизи Водяного. Кроме того, под огонь из стрелкового оружия попали силы АТО у Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.

На момент подготовки материала в «ДНР» и в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.