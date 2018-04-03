Международные администрации на Донбассе будут означать окончание конфликта, – эксперт. Новости

Введение временных международных администраций на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей будет означать фактически окончание вооруженного конфликта на Донбассе, но президент России на это не пойдет. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Президент РФ никогда не согласится на наш вариант миротворческой миссии, а на временные администрации – тоже. Дело в том, что эта информация идет от анонимного источника в МИД России, ни от Путина, ни от его пресс-секретаря», – говорит он.

«Обольщаться, что они уже согласны на временные администрации, я думаю, не стоит, потому что передача всех полномочий под контроль временным администрациям будет означать окончание конфликта», – продолжил Жданов.

Он считает, что информация о якобы согласии России на миротворцев на Донбассе, опубликованная в американских СМИ, это прощупывание почвы со стороны США перед переговорами Волкера и Суркова. «Это был пробный шар со стороны США, чтобы посмотреть, как отреагируют в Кремле, и будет ли эта информация воспринята положительно или она будет опровергнута», – сказал он.

«От реакции Кремля зависит, будет ли запланирована в ближайшее время встреча Волкера и Суркова. Есть ли точки соприкосновения и есть смысл продолжать переговоры», – добавил Жданов.

По мнению военного эксперта, процесс возвращения неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей под украинскую юрисдикцию после введения миротворческой миссии ООН по самому оптимистическому сценарию может занять более 5 лет.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины. Ранее появилась информации американских СМИ о том, что Россия готова к вводу миротворцев на Донбасс по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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