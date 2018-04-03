Женщина пыталась пересечь линию разграничения с «водительским удостоверением ДНР», – Госпогранслужба. Новости

За прошедшие сутки в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» пограничники Донецкого отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы пресекли попытку контрабанды, а на КПВВ «Майорск» задержали женщину с «документами ДНР». Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, пограничники обнаружили автомобиль, в которым на неподконтрольную территорию намеревались незаконно перевезти газовые водонагреватели и электронасосы на общую сумму 22 тыс. грн. Найденный товар передан представителям компетентных органов.

Кроме того, на КПВВ «Майорск» правоохранители зафиксировали у гражданки Украины, следовавшей автомобилем Daewoo украинской регистрации, «свидетельство о регистрации транспортного средства» и «водительское удостоверение ДНР». Нарушительница и обнаруженные «документы» переданы Национальный полиции.

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