Город Золотое живет без мэра и бюджета, разделенный линией разграничения. Новости

Город Золотое (Луганская обл.) линия разграничения поделила на части, сейчас здесь проживают около 12 тыс. жителей. Село Катериновка подконтрольно украинским властям, но расположено за КПВВ «Золотое», а его жители вынуждены подстраиваться под график работы пункта пропуска. Больше всего от этого страдают школьники и шахтеры, работающие посменно. Об этом рассказала заместитель городского головы Золотого Любовь Зубок.

«Линия разграничения проходит по городу и отделяет город Золотое-5 – это территория неконтролируемая украинской властью. Один населенный пункт остался за линией разграничения, и нам присоединен еще один населенный пункт – это село Катериновка», – говорит она.

По ее словам, уже 1,5 года Золотое живет без руководителя. «19 ноября 2016 года Указом президента образована военно-гражданская администрация города Золотое, села Катериновка. Руководителя до сих пор нет, проходят согласования, уже третья кандидатура», – отмечает Зубок.

«Работам на временном бюджете – 1/12 ассигнований 2016 года. Когда шла активная фаза боевых действий, когда не было практически доходов в бюджет. У нас все – проблема, мы ничего не можем делать свыше 1/12 ассигнований, мы не можем делать капитальные расходы – это все: и крыши, и дороги, и все-все», – добавила заммэра.

Отголоски войны в Золотом слышны и сегодня. По словам директора Золотовской школы №5 Елены Бабак, несмотря на звуки боевых действий, продолжается учебный процесс. «Тут тоже живут дети. Прилетают снаряды или нет, но люди тут живут. Когда я сюда пришла, тут было на 100 детей меньше. Многие уезжали, сейчас возвращаются. И, хотя обстановка стабилизировалась, мы все равно живем в напряжении», – рассказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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