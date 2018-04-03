Хорошо у вас, пробок нет: В соцсетях показали центральный район неподконтрольной Горловки (Фото). Новости

Хорошо у вас, пробок нет: В соцсетях показали центральный район неподконтрольной Горловки (Фото)

ДН

03.04.18 11:42dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольной украинским властям Горловке в районе закрытой шахты «Кочегарка» установлен «мемориальный камень» Артему (революционеру Федору Сергееву, «позывной» Артем – ред.). Как выглядит город в этом некогда оживленном районе и что украшает билборды, показал один из пользователей соцсетей с ником «Горловский новичок» в Twitter.

«Приехал на Кочегарку придорожный универсальный многоразовый камень с ртутного карьера запечатлеть и вам показать. Машины не фоткал, так как вокруг таксисты, а они стучат в МГБ», – написал автор с ником «Горловский новичок».

На фотографиях видны билборды, половина которых остаются ободранными, разбитое дорожное полотно. Примечательно, что в оживленном ранее месте практически нет людей и машин.

«Артем, тот, шо на поезде разбился, и в Святогорске на горе стоит. Раньше камень по Победе возле "Мелодии" стоял», – прокомментировал фото с «мемориальным камнем» автор.

Пользователи соцсетей отмечают заброшенный, «совковый» вид города и отсутствие оживленного транспортного потока:

  • Анна: «Раньше пан Захарченко на каждом билборде висел, а щас кисло...»;
  • «Шахтар»: «Когда-то этот перекресток невозможно было перейти из-за потока машин и автобусов. Только через подземку»;
  • «Simbol‏»: «Убрать борды – и узнаю "совок"»;
  • «VovaN‏»: «Хорошо там у вас, пробок нету...»;
  • «Argo»‏: «Явно цветущий край».

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