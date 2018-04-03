В подконтрольной Украине части Донецкой области проживают 156 тыс. лиц с инвалидностью. Новости

В подконтрольной украинскому правительстве части Донецкой области на сегодняшний день проживают около 156 тыс. лиц с инвалидностью. Об этом сообщила начальник отдела социальной защиты и реабилитации людей с инвалидностью Донецкой областной военно-гражданской администрации Светлана Перминова.

По данным государственной службы статистики, в Украине 6% населения – лица с инвалидностью. Поданным Всемирной организации здравоохранения, таких людей в Украине 10%, а по информации международных организаций, с учетом боевых действий на Донбассе это 12,5%.

Как рассказала председатель Донецкой областной организации людей с инвалидностью Надежда Поламарчук, во время перестройки жители региона с особыми потребностями объединились в общественные организации. «Потому что очень много нормативных документов, очень много законов, но фактически ничего не делается. Если сейчас звучит цифра 156 тыс. людей с инвалидностью в Донецкой области, то войны было только 150 тыс. людей с инвалидностью, состоящих на учете на протезном заводе, и которые получали ортопедические изделия», – сказала она.

«Это говорит о том, что учет конкретно по нозологиям не ведется у нас, но мы по тому учету, на котором стояли люди и получали протезы, палочки, инвалидные коляски, понимали, что наша область одна из травматичных», – добавила Поламарчук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»