Спасатели рассказали, сколько восстановлено домов в Авдеевке (Фото). Новости

Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (Ромны, Сумская область) продолжают проводить восстановительные работы в жилых домах и помогать населению ликвидировать последствия артиллерийских обстрелов, которые произошли год назад в Авдеевке (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

Так, в течение 2 апреля бойцы ГСЧС проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Колосова. Всего было установлено 148 листов шифера, 10 кв. м оцинкованного железа, 8 метров погонных доски и 6 метров погонных бруса. Также спасатели демонтировали 148 листов поврежденного шифера.

С начала проведения работ бойцы ГСЧС завершили восстановительные работы по 361 адресу.

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