В Краматорске за день подписано более тысячи деклараций с врачами. Новости

Всеукраинская кампания по выбору врача независимо от места регистрации началась 2 апреля, она проходит и в городах Донетчины. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, согласно сообщению пресс-службы, за один день в Краматорске подписано более 1 тыс. деклараций с врачами.

Как сообщила начальник отдела здравоохранения Валерия Мельник, подписание декларации проходит в Центрах первичной медико-санитарной помощи №1 и 2, которые готовы и работают, имеют необходимое оборудование и подключены к электронной базе eHealth. В каждой амбулатории выделены специальные кабинеты, в которых жители города могут подписать декларации. Для этого необходимо прийти лично с паспортом, идентификационным кодом и мобильным телефоном.

Также в пресс-службе представили пошаговую инструкцию, как подписать декларацию.

Напомним, в Украине в рамках медицинской реформы стартовала приписная кампания. Пациенты должны определиться, какой семейный доктор будет их лечить.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе поликлиники заполнены желающими заключить договор с врачом.

Читайте также: