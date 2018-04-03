На Луганщине закрыли 6 затопленных мостов (Фото). Новости

Вода в реке Айдар поднялась практически на 4 метра, 6 затопленных в результате паводка мостов в Старобельском районе закрыты. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Старобельской райгосадминистрации.

По информации пресс-службы, уровень воды в реке Айдар поднялся до 3,96 м. «В настоящее время затоплены 6 низководных мостов. Уровень подтопления низководных мостов в селах Старобельского района: Хворостяновка – 126 см, Титаровка – 96 см, Новоселовка – 76 см, Балакировка – 26 см, Проказино – 46 см, Бутковка – 10 см», – отмечают в РГА.

В связи с ситуацией, которая делает невозможным движение автотранспорта, и для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций было принято решение установить опознавательные знаки «Осторожно: мост затоплен», «Проезд запрещен». Также сообщается, что районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила объездные пути.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья.

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