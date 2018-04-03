Такого бардака не было: В неподконтрольном Енакиево обсуждают мусор на улицах (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Енакиево жители города жалуются на огромное количество мусора на улицах. Местные жители уверены: причина – в плохой работе коммунальных служб, в нерегулярном вывозе твердых бытовых отходов. Об этом пишут пользователи соцсетей.
«Фильтровальная. По улице вдоль путей трамвая в сторону церкви мусором все усеяно. Где наши городские власти? А ведь скоро праздник Пасхи!», – пишет автор поста.
Местные жители пишут, что такая ситуация – не только в этом районе:
- Евгений: «На Блочке тоже жесть»;
- Яна: «А что власти? Власти школьников на субботник отправят – и справились, называется»;
- Дарья: «Возле мусорных баков на Фильтровальной раньше такого бардака не было, а последние года 2 – просто ужас...»;
- Маша: «Все зависит от руководства ЖРУ-6. Какой начальник – такое и хозяйство»;
- Анжела: «На Ватутино то же самое, дворников нет, снег убирают жильцы, мусор тоже».
Местные жители объясняют, откуда появилось такое количество мусора:
- Виктор: «Откуда такое богатство? Жители идут и бросают себе под ноги? Или есть другое объяснение?
- Дарья: «Это богатство от того, что мусор убирают нерегулярно, и он разлетается по всей улице»;
- Маша: «Мусор из контейнеров вытаскивают собаки, люди-бомжи (на фото одного видно). Это огромный минус нашему ЖКХ, что коммунальные службы работают не заодно, а против всех».
Также местные жители отмечают, что, помимо работы коммунальщиков, важно и не допускать такого:
- Яна: «А некоторые убирали сами там, где видели мусор. Давно пора понять уже: хочешь сделать хорошо – делай сам.
- Сергей: «Чтоб было чисто, надо учиться не сорить!».
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