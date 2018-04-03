В Донецкой области инфраструктура недоступна для людей с инвалидностью, – общественники. Новости

В Донецкой области новая инфраструктура создает новые барьеры для людей с инвалидностью и многим недоступна. Об этом рассказала председатель Донецкой областной организации людей с инвалидностью Надежда Поламарчук.

«Сейчас упростили эту процедуру, никто ни за что не отвечает. Хотя есть закон о социальной защите людей с инвалидностью, есть Конвенция ООН о правах людей с инвалидностью. Там четко прописано, что каждый человек имеет право войти и должен войти в любое здание», – говорит она.

«На сегодняшний день, к сожалению, никто не наказывает этих проектантов. Мы столкнулись с тем, что проектанты не предусматривают никакую доступность. Мало того, они даже не знают, как это сделать», – продолжила Поламарчук.

По ее словам, на инфраструктуру в Украине сейчас выделяют значительные средства, но для людей с инвалидностью она недоступна. «На реконструкцию опорных школ, столько идет средств на открытие различных центров, медицинских центров. И все сдается фактически с барьерами. Нас больше всего удивляет – за государственные деньги, за международные деньги фондов сегодня полностью строятся новые барьеры», – сказала она.

«Но мы ждем и верим, что что-то в этой стране изменится… В каждом городе есть комитет доступности. Мы создали с 2007 года, 10 лет нам. Но никто же не приглашает людей с инвалидностью, чтоб мы подсказали. Мы же работаем бесплатно. Игнорирование привело к тому, что наша Донецкая область практически недоступна», – добавила Поламарчук.

Она отметила, что в Донецкой области сейчас ждут обещанные премьер-министром Украины рабочие группы, которые должны проверить доступность инфраструктуры, особенного новых ее объектов, для лиц с инвалидностью.

Как сообщалось ранее, на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области на сегодняшний день проживают около 156 тыс. лиц с инвалидностью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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