В Донецкой области рассказали о реабилитации лиц с инвалидностью. Новости

На подконтрольной Украине территории Донецкой области на сегодняшний день работают 14 центров реабилитации лиц с инвалидностью. Об этом рассказала начальник отдела социальной защиты и реабилитации людей с инвалидностью Донецкой областной военно-гражданской администрации Светлана Перминова (на фото).
«Функционируют 14 реабилитационных учреждений. Это учреждения социальной реабилитации детей и лиц с инвалидностью. За 2017 год в данных центрах охвачено реабилитационными мероприятиями свыше 900 лиц с инвалидностью», – говорит она.
«Центры социальной реабилитации для детей с инвалидностью оказывают услуги по разным нозологиям – опорно-двигательного аппарата, нервной системы, аутизм, онкологические заболевания. В центрах оказывают комплекс реабилитационных услуг», – продолжила Перминова.
По ее словам, комплексная реабилитация лиц с инвалидностью внедряется в Донецкой области с 2017 года, в специальных центрах помогают и местным жителям, и переселенцам. «В данных центрах оказывают услуги, как лицам, проживающим на подконтрольной территории, так и тем, которые переместились с неподконтрольной территории, чтобы получить эти услуги по месту регистрации проживания», – сказала она.
Как сообщалось ранее, на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области на сегодняшний день проживают около 156 тыс. лиц с инвалидностью.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»
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