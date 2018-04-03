На Донетчине между Краматорском и Славянском ремонтируют национальную трассу (Фото). Новости

На Донетчине проводится ремонт национальной трассы Н-20 «Славянск – Донецк – Мариуполь» на участке между Славянском и Краматорском. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
Продолжаются работы по фрезерованию устаревшего асфальтобетонного покрытия. Длина ремонтируемого участка – 5,2 км. Параллельно с фрезерованием на объекте выполняются и другие подготовительные работы, в частности, демонтаж бортового камня механизированным способом (кроме усиления дорожной одежды, ремонт предусматривает и обустройство автобусных остановок, переходно-скоростных полос и примыканий).
Напомним, общая площадь разрушений проезжей части на автодорогах государственного значения в Донецкой области составляет более 100 тыс. кв. метров.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал максимум за 5 лет восстановить дороги Украины.
Напомним, в Донецкой области на автодорогах общего пользования государственного значения продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности.
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