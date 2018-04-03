США больший союзник Украине в вопросах Донбасса, чем Германия, – политолог. Новости

США больший союзник Украине в вопросах Донбасса, чем Германия, так было ранее и так может сохранится и сейчас. Об этом заявил немецкий политолог Андреас Умланд.

«Америка всегда была жестче настроена в пользу Украины и против России, чем Германия. Но там всегда был большой лагерь, который себя понимал, как реалистический, не с симпатией, а просто геополитическая расстановка сил, что мы должны сотрудничать с россиянами, чтобы как-то ограничить влияние Китая», – говорит он.

«Может быть теперь так и будет, и Америка войдет в роль главного партнера Украины, хотя с Трампом очень сложно предсказать, что будет», – отметил Умланд.

По его мнению, высылка российских дипломатов из США и стран Евросоюза после скандала в г. Солсбери (Великобритания) – это символическая акция, но главный вопрос в том, что именно она символизирует. «Это символизирует то, что хоть один раз многие западные страны могли между собой о хоть какой-то мере договориться. Может быть только это. Или же это символизирует начало некой волны, что за этим последуют более болезненные шаги – санкции, замораживания счетов», – считает политолог.

«Может быть на Западе такой расчет – слать России этот сигнал, что "если мы хотим, мы можем достичь единства". По крайней мере, большого единства. Многие страны приняли в этом участие и Россия, я думаю, боится, что за этим может быть другие реалии», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV