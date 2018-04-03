Путин и Трамп могут договориться по вопросу Донбасса на личной встрече. Новости

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе личной встречи могут достичь договоренностей по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил немецкий политолог Андреас Умланд.

«Что касается этой встречи, которая состоится между Трампом и Путиным, очень сложно что-то предсказать. Главный вопрос для меня – не то, что там в Америке, а что там в Кремле», – говорит он.

«Если они изменят как-то свои приоритеты, поймут, что им нужно как-то социально-экономические проблемы решать, даже не для блага России, а чтобы сохранить свой режим, тогда на этой встрече Путин мог бы этим воспользоваться для того, чтобы предложить какое-то решение для Донбасса, которое будет приемлемо», – считает Умланд.

Информацию о подготовке к встрече двух президентов СМИ уже подтвердили в Вашингтоне. Но ни в Кремле, ни в Белом доме пока не сообщают ни дату, ни формат переговоров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV