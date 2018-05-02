Для меня это никогда не было АТО: Украинский десантник сменил войну на творчество. Новости

Уроженец Львова, десантник Владимир Бруньковский после возвращения из зоны боевых действий на Донбассе написал книгу под названием «Скепсис». В ней он подробно рассказал историю адаптации к мирной жизни и о своем перевоплощении в писателя.

Владимир Бруньковский – потомственный военный. «Отец – военный, дед – военный, прадед – военный. Все офицеры. Даже брат – военный. Ну, что же делать? И я – военный», – рассказывает он о своей семье.

Пока мужчина находился на Донбассе, перечитал около 300 книг. После возвращения работал личным телохранителем известных людей и пытался найти себя в создании авторских витражей из стекла. Книгой, которая стала вдохновением будущего писателя, стала «Мартин Иден» Джека Лондона. «Я ее читал раньше, но не воспринимал близко к сердцу. Мне настолько понравилось, что человек с самого дна, как он это объяснял, живо объяснял, у меня аж мороз по коже, когда он говорил: "Я обычный моряк, а они какие-то великие писатели". Я так не умею, но я же могу научиться», – вспоминает он свои впечатления о прочитанном произведении.

Так украинский десантник Владимир Бруньковский стал писателем с псевдонимом Григорий Обертайло. Об этом он рассказал в своей книге «Скепсис», которую называет философской и автобиографической. «Придя с войны и засев за книгу, первые строчки я начал писать на русском языке. Это только я начал писать, только набросал первую фразу, а у меня – щелк в голове: "Стоять, дружище, ты хочешь писать о российско-украинской войне на языке оккупанта? Как это так?" Я ее так называю, для меня это не АТО с самого начала, никогда и не было АТО», – отмечает автор.

Свою историю Владимир Бруньковский рассказал на форуме «Увлеченные жизнью» во Львове. В этом проекте Львовского центра занятости принимают участие бывшие участники АТО, которые в мирной жизни открыли свой бизнес или освоили новую профессию. Несмотря на название своей книги, украинский десантник и писатель призывал участников форума к оптимизму и вере в собственные силы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «24 канал»

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