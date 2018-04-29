Проверки переселенцев в Станично-Луганском районе: Большинство – отсутствовали, некоторые – умерли. Новости

В Луганской области специалисты управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Станично-Луганской райгосадминистрации проверили места фактического проживания/пребывания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.
Проверки проводились в период с 17 по 28 апреля в Станично-Луганском, Валуйском, Петропавловском и других сельских советах, а также Военно-гражданских администрациях сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Пшеничное.
Специалисты УТСЗН составили 230 актов обследования материально-бытовых условий семьи, фактического места жительства/пребывания ВПЛ.
Так, согласно этим актам:
- 82 переселенца находились по фактическому месту жительства;
- 134 – отсутствовали (им оставлены сообщения);
- 9 – место жительства/пребывания в настоящее время не пригодно размещения.
- 5 – умерли.
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