Переговоры Волкера и Суркова по Донбассу: Мнение экс-посла США . Новости

Серьезного продвижения в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в переговорах спецпредставителя США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова нет, потому что Владимиру Путину невыгодно заканчивать войну на востоке Украины. Так считает американский дипломат и политолог, экс-посол США в России (2012-2014 гг.) Майкл Макфол.

«Путин не хочет решить этот вопрос. Он предпочитает, чтобы это был открытый вопрос. Он хочет мешать и экономическому, и демократическому развитию Украины. Поэтому ему выгодно не решать этот вопрос. Это не значит, что нужно не пытаться договориться. Я знаю господина Волкера – это мой друг, который считает, что надо попробовать», – говорит он.

«Я знаю и Суркова, мы работали вместе. Но самый главный – Путин, это не Волкер и Сурков. Статус кво для Путина выгоден», – продолжил Макфол.

По его мнению, в связи с назначением Майкла Помпео на должность государственного секретаря США политика в отношении Украины может измениться. «Неизвестно, что будет дальше. Даже, если будет эта миссия Волкера, это было довольно неформально. Господин Волкер – не штатный сотрудник Госдепа. Я не исключаю, что Помпео будет переформатировать это ведомство», – считает дипломат.

«Пока рано об этом говорить, он пока ничего не скрывал о том, что хочет делать. Считается, что он такой "ястреб", когда мы говорим о России, а что это значит конкретно, пока мы не знаем», – отметил экс-посол США.

В то же время украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что план по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс формировался и сейчас выполняется в контексте концепции «большой сделки» между США и Россией. Эксперт также считает, что миротворцы на Донбассе – лишь один из элементов договоренности президентов Америки и РФ. Дмитрий Корнейчук также отметил, что спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру и помощнику президента России Владиславу Суркову незачем пока встречаться, поскольку они уже все согласовали по вопросу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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