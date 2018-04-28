В США рассказали, готов ли Путин вернуть Донбасс. Новости

Россия готова продолжать тратить ресурсы на поддержание напряженности на Донбассе, что дает ей некоторые политические выгоды. Такое мнение высказал эксперт американского Brookings Institution, дипломат, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает «Новое время».

«Кремль, вероятно, считает, что расходы на то, чтобы оставаться на Донбассе, посильны. Активный конфликт подрывает действия украинского правительства, оказывает давление на государство и усложняет ваши успехи – и экономические, и политические», – считает эксперт.

По его словам, введение миротворческой миссии с сильным мандатом является хорошим вариантом завершения войны, но Россия пока не готова к тому, чтобы уходить с Донбасса.

«Если же будет принят вариант, который предлагает Украина и который поддерживает Запад, о повсеместном размещении миротворческих сил вплоть до границы с Россией, то тогда миротворческие силы действительно могут внести свой вклад в урегулирование конфликта. Это может стать хорошим политическим выходом для российских войск, чтобы они могли выбраться из Донбасса. Хотя на данный момент я не уверен, что Москва готова принять такое решение», – сказал Пайфер.

При этом он подчеркнул, что не видит угрозы жителям Донбасса, если украинская власть вернется туда. «Переходное состояние позволит это сделать, возможно, в сопровождении международной администрации, а уже потом Украина сможет восстановить там свой суверенитет», – сказал Пайфер.

Читайте также: