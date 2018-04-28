Украинец пытался «контрабандой» перегнать в Россию трех овечек. Новости

Украинец в Луганской области под покровом ночи пытался перегнать через границу в Россию трех овец. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Украинца, который пытался незаконно переправить "живой товар" через российско-украинскую границу, задержали пограничники отдела "Беловодск" Луганского отряда. Нарушитель намеревался пересечь государственную границу недалеко от населенного пункта Журавское Луганской области», – отмечено в сообщении.

Мужчина был задержан военнослужащими в 10 метрах от государственной границы. В отношении задержанного составлены административные документы, вместе с овцами он передан сотрудникам Нацполиции.