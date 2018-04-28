Открытие «ГогольFest» в Мариуполе: легендарные «Dakh Daughters», море драйва и позитива (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) начал свою работу культурный мультидисциплинарный фестиваль «ГогольFest». Его открыл легендарный музыкальный женский коллектив «Dakh Daughters» на одной из локаций – в Городском саду. Здесь собрались тысячи жителей и гостей города, сообщает пресс-служба мэрии.

«Dakh Daughters» выступают в жанрах «фрик-кабаре» и театрального перфоманса, играют на различных музыкальных инструментах. Участницы быстро нашли диалог со зрителями. Делали с ними морскую волну и сумели создать вокруг приятную атмосферу.

Больше всего мариупольцы ждали композицию «Rozy/Donbass», видеоклип которой собрал в интернете более миллиона просмотров. Завершили свою программу «Dakh Daughters» исполнением песни Кузьмы Скрябина «Это мое море», которая является очень символичной для города.

А потом участницы вышли на сцену с флагами государства и города, подчеркнув, что Мариуполь – это Украина.

Во время выступления участницы группы отметили, что для них большая честь открывать фестиваль в Мариуполе: «Мариуполь – важная точка для Украины. Ведь вы стали первым форпостом. Вы проявили себя как честные, сознательные граждане. Пожалуйста, не теряйте это. Держитесь вместе. Берегите границы, берегите сердца и друг друга».

Проведение фестиваля продолжилось на локации «Night Sea stage» (Городская водная станция). Там выступили «Avanihura», «Earls», «The Outland» и «Incomer».

Также сообщается, что для удобства жителей и гостей города на места проведения фестиваля «ГогольFest» до 1 мая включительно будет курсировать два автобуса. Их движение можно отследить онлайн на портале https://martrans.gov.ua.

Транспорт будет двигаться по маршрутам: яхт-клуб «Азовсталь» – арт-платформа «ТЮ» и яхт-клуб «Азовсталь» – железнодорожный вокзал. Для участников и зрителей фестиваля проезд бесплатный.

Читайте также: