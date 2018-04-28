Ситуация в пунктах пропуска днем 28 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Вадим: «10:19. Пеших много, цифру не дам. За 2 часа проехало 14 машин из основной очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «12:20. Со стороны Курахово сразу на досмотр. На Каргиле машин 60 .Движение слабое»;

Администратор: «12:31. На Каргиле из Донецка на середине спуска с моста»;

Администратор: «12:45. В Донецк на Каргиле едет в основном льгота. Стоим 4 часа – продвинулись на 30 машин. Перед нами машин 50»;

Администратор: «13:22. Каргил из Донецка основная вверху на мосту, льготы +/-25»:

Людмила: «14:14. Пешая очередь на Донецк на 11:30 было человек 40».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «10:25. На Донецк Еленовка ровно до сигаретного ларька»;

Администратор: «14:07. Еленовка на Украину свободно. Сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово»:

Иван: «12:26. Два часа назад на Октябре на Мариуполь сразу на проверку. На Гнутово 20 минут».

КПВВ «Станицы Луганская»:

Наталья: «13:42. На 6:15 28.04.2018 очередь со Станицы была аж на поворот на мост, ни как не 60 м. Тоже ночевали, не прошли с 15:00 27.04.2018. Говорят, такое творится с четверга. Приехав в Станицу после обеда – практически не реально пройти в тот же день обратно. Туда ехали 26.04.2018 с 6:00 на 50 лет на такси, в 7:00 пустили от Князя, на ЛНР 1 час, в Станицу зашли в 13:05. Пропускали очень медленно...».

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