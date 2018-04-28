Дрова, цыплята и алкоголь: В Комитете избирателей рассказали, чем подкупают украинцев на выборах. Новости

Накануне выборов в объединенные территориальные громады (ОТГ), которые пройдут 29 апреля в 40 регионах страны, наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщили полиции о более чем 20 фактах подкупа избирателей. Как сообщили на странице организации в Facebook, по нескольким фактам подкупа открыты уголовные производства.

По словам наблюдателей, подкупить избирателей пытались в большинстве объединенных громад, в частности, на территориях Одесской, Волынской, Луганской, Запорожской, Полтавской, Ровенской, Кировоградской и Черновицкой областях.

Так, в Одесской области прокуратура обнаружила факты подкупа в городе Килия, где избирателей попросту обманывали и заключали безвозмездные сделки с кандидатом для проведения агитации, а при голосовании за определенных лиц обещали денежное вознаграждение в 600 гривен.

Раздача товаров и продуктовых наборов зафиксирована в 9 ОТГ (в Запорожской, Волынской, Луганской, Ровенской, Херсонской и Черновицкой областях). Так, в Волынской области кандидаты раздавали избирателями цыплят и комбикорм, в Запорожской – строительные материалы и дрова, в Луганской – медикаменты, в Черновицкой и Ровенской областях – продукты питания и алкоголь.

Между тем, глава КИУ Алексей Кошель предположил, что 90% дел о подкупе избирателей либо не дойдут до суда, либо «развалятся» в процессе рассмотрения.

«Одним из механизмов улучшения ситуации и увеличения количества судебных приговоров в отношении организаторов подкупа может стать принятие правительственного законопроекта, предусматривающего увеличение ответственности за подкуп и предоставление для правоохранителей новых инструментов в борьбе с этим явлением», – заявил он.