В «ДНР» рассказали куда дели аббревиатуру FCSD от «Донбасс-Арены». Новости

Инсталляция с английской аббревиатурой FCSD (Football Club Shakhtar Donetsk) футбольного клуба «Шахтер» на территории «Донбасс Арены» демонтирована для ее последующей реставрации. Об этом сообщает «администрация» временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка

«Символ футбольного клуба «Шахтер», который расположен в парковой зоне стадиона «Донбасс Арена», демонтирован для реставрации», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что после ее завершения инсталляция будет возвращена на прежнее место. Окончательная дата пока не известна. Поясняется, что аббревиатура FCSD потеряла свой прежней вид – она была разукрашена вандалами – в связи с чем и нуждалась в реставрации.

Напомним, ранее житель Донецка показал территорию вокруг стадиона «Донбасс Арена». А осенью 2017 года в Донецке на Мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке». Билборды срезают и в неподконтрольной Горловке.

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